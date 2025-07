FESC abre inscrições para curso gratuito de Moda Infantil - Crédito: Freepik

A Fundação Educacional São Carlos (FESC), em parceria com o Senac e a Prefeitura Municipal, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Moda Infantil. A matrícula poderá ser feita a partir desta terça-feira, 29 de julho, presencialmente no Campus 1 da FESC, localizado na Rua São Sebastião, nº 2.828, na Vila Nery.

O curso tem início previsto para o dia 18 de agosto de 2025 e será realizado às segundas, quartas e quintas-feiras, das 19h às 22h. A formação vai até o dia 21 de janeiro de 2026 e oferece 14 vagas.

Voltado à capacitação de moradores de São Carlos interessados na criação e produção de roupas para bebês, crianças e adolescentes, o curso aborda conteúdos como tendências de moda, diversidade, sustentabilidade, técnicas de costura e modelagem. Entre os temas trabalhados estão a confecção de peças com base no perfil do público-alvo, criação de moodboards com referências inclusivas, desenvolvimento de coleções conforme normas da ABNT, e o uso correto de máquinas e ferramentas de costura.

Para participar, é necessário ter no mínimo 16 anos, ensino fundamental II completo, renda familiar de até dois salários mínimos por pessoa e conhecimentos básicos em modelagem plana, costura e operação de máquina de costura reta.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (16) 3362-0580, 3362-0581 ou 3362-0582.

Leia Também