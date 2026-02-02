(16) 99963-6036
FESC abre inscrições para curso gratuito de Moda e Costura

02 Fev 2026 - 21h15Por Jessica Carvalho R
A Fundação Educacional São Carlos (FESC) está com inscrições abertas para o curso gratuito de Moda e Costura, voltado à qualificação profissional e ao estímulo da economia criativa no município. A iniciativa é realizada em parceria com o Senac São Carlos e oferece formações práticas nas áreas de moda, alfaiataria contemporânea e sustentabilidade.

Ao todo, são três cursos independentes, permitindo que os interessados escolham a capacitação mais alinhada ao seu perfil e objetivos profissionais. A formação em alfaiataria contemporânea aborda técnicas de corte, costura e modelagem para a confecção de peças como saia, camisa e calça. Já o curso de modelagem e confecção de bolsa em tecido é voltado à criação de bolsas e acessórios, sendo uma opção para quem deseja empreender ou aprimorar habilidades manuais. A terceira opção é o curso de upcycling, que incentiva a moda sustentável por meio do reaproveitamento e da transformação de peças de vestuário.

As inscrições devem ser feitas presencialmente no Campus 1 da FESC, localizado na Rua São Sebastião, 2828, na Vila Nery. As aulas ocorrerão tanto no Campus 1 quanto no Campus 2, na Vila Prado.

De acordo com o presidente da FESC, Eduardo Cotrim, a iniciativa reforça o compromisso da instituição com o desenvolvimento profissional e cultural da cidade. “A moda e a costura são áreas que unem tradição e inovação. Com esses cursos gratuitos, oferecemos às pessoas a chance de se qualificarem, empreenderem e contribuírem para uma economia criativa mais forte em São Carlos. Nosso objetivo é democratizar o acesso ao conhecimento e abrir caminhos para novas oportunidades profissionais”, destacou.

O período de inscrições vai de 3 a 23 de fevereiro, e o início das aulas está previsto para os dias 23 e 24 de fevereiro, de acordo com a formação escolhida.

Mais informações podem ser obtidas no site oficial da FESC, www.fesc.com.br, ou diretamente nas unidades da instituição:

  • Campus I – Vila Nery: Rua São Sebastião, 2828 – Telefones: (16) 3362-0580 / 0581 / 0582
  • Campus II – Vila Prado: Rua Itália, 756 – Telefone: (16) 3375-3285

 

