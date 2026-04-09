FESC abre inscrições para curso gratuito de Formação em Hardware

hardware - Crédito: Freepik

A Fundação Educacional São Carlos (FESC), em parceria com o Senac, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Formação em Hardware, voltado a quem deseja aprender, na prática, a configuração e manutenção de computadores, impressoras e redes locais.

A capacitação tem como objetivo preparar os alunos para atuar na montagem, configuração e manutenção de equipamentos de informática, além do planejamento e instalação de redes locais. A proposta é ampliar as oportunidades de qualificação profissional e facilitar a inserção no mercado de trabalho na área de tecnologia.

Para participar, é necessário ter o Ensino Fundamental II completo e idade mínima de 14 anos.

As aulas começam no dia 27 de abril, com encontros às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, das 13h30 às 17h30, no Campus 2 da FESC, localizado na Rua Itália, 756, na Vila Prado.

As matrículas estarão disponíveis a partir do dia 10 de abril e devem ser realizadas presencialmente no Campus 1 da FESC, situado na Rua São Sebastião, 2.828, na Vila Nery.

As vagas são gratuitas e limitadas. A iniciativa busca promover a qualificação profissional e ampliar as oportunidades para quem deseja ingressar no setor de tecnologia.

Outras informações podem ser obtidas no site oficial da FESC, pelo aplicativo ou pelos telefones (16) 3362-0580, 3362-0581 e 3362-0582.

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