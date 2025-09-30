(16) 99963-6036
Cidade

FESC abre inscrições para curso gratuito de Assistente de Tecnologia da Informação

30 Set 2025 - 20h14Por Jessica Carvalho R.
FESC abre inscrições para curso gratuito de Assistente de Tecnologia da Informação - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Fundação Educacional São Carlos (FESC), em parceria com o Senac e a Prefeitura de São Carlos, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Assistente de Tecnologia da Informação.

A formação será realizada de 13 de outubro de 2025 a 20 de fevereiro de 2026, no Laboratório de Informática da FESC 2 – Vila Prado, localizado na Rua Itália, 756. As aulas acontecerão de segunda, terça, quinta e sexta-feira, das 13h30 às 17h30.

As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de outubro, exclusivamente na FESC 1, situada na Rua São Sebastião, 2.828, na Vila Nery. São oferecidas 15 vagas.

O objetivo do curso é preparar profissionais para atuar no suporte e manutenção de sistemas, redes e equipamentos, além de desenvolver habilidades essenciais para o mercado de trabalho em constante transformação tecnológica e digital.

Segundo a FESC, a iniciativa reforça o compromisso com a educação profissionalizante e amplia as oportunidades para a comunidade de São Carlos.

Mais informações podem ser obtidas pelo site www.fesc.com.br ou pelos telefones (16) 3362-0580, 3362-0581 e 3362-0582.

