FESC abre inscrições para curso de Banho e Tosa

A Fundação Educacional São Carlos (FESC) está com inscrições abertas para o Curso de Banho e Tosa, voltado a pessoas interessadas em ingressar ou se qualificar na área de cuidados e estética animal.

A formação oferece conteúdos teóricos e práticos, abordando técnicas essenciais para atuação profissional, como higiene, manejo, secagem e tosa, com orientação especializada.

As matrículas podem ser realizadas até o dia 10 de abril, com início das aulas previsto para o dia 13. As turmas serão organizadas no período noturno, das 18h às 22h, com as seguintes opções de dias e períodos:

Segunda e quarta-feira – de 13/04 a 20/05

Terça e quinta-feira – de 14/04 a 21/05

Segunda e quarta-feira – de 25/05 a 29/06

Terça e quinta-feira – de 26/05 a 02/07

A iniciativa tem como objetivo ampliar as oportunidades de qualificação profissional, acompanhando a crescente demanda do mercado pet e incentivando a geração de renda.

As vagas são limitadas. Mais informações podem ser obtidas pelo site oficial da FESC, pelo aplicativo ou pelos telefones (16) 3362-0580, 3362-0581 e 3362-0582.

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