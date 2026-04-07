(16) 99963-6036
terça, 07 de abril de 2026
Cidade

FESC abre inscrições para curso de Banho e Tosa

07 Abr 2026 - 06h10Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
FESC abre inscrições para curso de Banho e Tosa -

A Fundação Educacional São Carlos (FESC) está com inscrições abertas para o Curso de Banho e Tosa, voltado a pessoas interessadas em ingressar ou se qualificar na área de cuidados e estética animal.

A formação oferece conteúdos teóricos e práticos, abordando técnicas essenciais para atuação profissional, como higiene, manejo, secagem e tosa, com orientação especializada.

As matrículas podem ser realizadas até o dia 10 de abril, com início das aulas previsto para o dia 13. As turmas serão organizadas no período noturno, das 18h às 22h, com as seguintes opções de dias e períodos:

  • Segunda e quarta-feira – de 13/04 a 20/05
  • Terça e quinta-feira – de 14/04 a 21/05
  • Segunda e quarta-feira – de 25/05 a 29/06
  • Terça e quinta-feira – de 26/05 a 02/07

A iniciativa tem como objetivo ampliar as oportunidades de qualificação profissional, acompanhando a crescente demanda do mercado pet e incentivando a geração de renda.

As vagas são limitadas. Mais informações podem ser obtidas pelo site oficial da FESC, pelo aplicativo ou pelos telefones (16) 3362-0580, 3362-0581 e 3362-0582.

Leia Também

Projeto da UFSCar leva água potável e melhorias a comunidades indígenas em São Paulo
Cidade22h10 - 06 Abr 2026

Projeto da UFSCar leva água potável e melhorias a comunidades indígenas em São Paulo

Reforma na USF do Cruzeiro do Sul começa e UBS também será revitalizada
Investimento de mais de R$ 750 mil18h40 - 06 Abr 2026

Reforma na USF do Cruzeiro do Sul começa e UBS também será revitalizada

Guarda Municipal inicia treinamento para implantação do sistema SINESP CAD com participação de dezenas de municípios
Cidade17h10 - 06 Abr 2026

Guarda Municipal inicia treinamento para implantação do sistema SINESP CAD com participação de dezenas de municípios

Bazar beneficente do PACC acontece dias 9 e 10 de abril no Santa Felícia
Cidade15h55 - 06 Abr 2026

Bazar beneficente do PACC acontece dias 9 e 10 de abril no Santa Felícia

São-carlense de 15 anos participa do programa 'Talk Raul', comandado por Raul Gil
Jovens talentos 15h10 - 06 Abr 2026

São-carlense de 15 anos participa do programa 'Talk Raul', comandado por Raul Gil

Últimas Notícias