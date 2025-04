Fernanda Castelano solicita à Prefeitura apoio para implantação de cursinho da UFSCar no Cidade Aracy

Vereadora Fernanda Castelano - Crédito: SCA

A vereadora Fernanda Castelano (PSOL) protocolou na Câmara Municipal, na última sexta-feira (04), uma indicação solicitando à Prefeitura Municipal para que ofereça apoio institucional, logístico e estrutural à nova sede do Cursinho Popular da UFSCar, a qual será instalada na região do Cidade Aracy.

A indicação dispõe que o Paço Municipal contribua com a viabilização do projeto nas seguintes frentes:

Cessão de espaço público para realização das aulas, preferencialmente em escola municipal localizada na região sul e próxima a pontos de ônibus, permitindo a realização das atividades em ambiente estruturado, acessível e integrado à comunidade local para atendimento do público esperado de 80 (oitenta) alunos, divididos em duas turmas;

Transporte para o corpo docente e equipe de apoio, garantindo deslocamento diário, entre segunda-feira e sexta-feira, para até 06 profissionais (professores, coordenadores e monitores), assegurando condições adequadas de logística e permanência das atividades;

Fornecimento de alimentação aos estudantes, por meio da oferta de lanche diário às turmas do cursinho, reconhecendo a importância da segurança alimentar como política de permanência.

O cursinho pré-vestibular da UFSCar foi anunciado pela vereadora do PSOL durante uma sessão ordinária no mês de março. O recurso de R$ 1 milhão foi destinado a São Carlos pela deputada federal Erika Hilton, e parte será usada para o cursinho.

Com a nova unidade do cursinho, será possível atender estudantes que enfrentam dificuldades de transporte para a UFSCar. O valor de R$ 500 mil será especificamente destinado para a execução deste projeto.



Leia Também