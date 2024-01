Feriados nacionais em 2024 podem causar perdas de R$ 581,8 milhões ao varejo da região

feriados 2024 -

Os feriados nacionais e pontes deste ano podem ocasionar, ao comércio varejista da região de Araraquara, na qual está a cidade de São Carlos, uma perda total de R$ 581,8 milhões — montante 3,7% menor do que o previsto em 2023. O principal motivo para o impacto menor é que, neste ano, quatro feriados cairão em fins de semana, reduzindo também o número de “pontes”. A estimativa é da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), com divulgação do Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região (Sincomercio São Carlos).

Das cinco atividades analisadas, duas devem registrar aumento das perdas em relação ao ano passado: lojas de vestuário, com uma alta de 14,4%, atingindo prejuízo de R$ 57,8 milhões, e as farmácias e perfumarias, com leve crescimento de 0,6%. Dentre os possíveis fatores que explicam a perda maior, está a alta taxa de crescimento do faturamento dos dois segmentos, o que resulta em aumento na média diária de vendas — e, assim, mesmo com menos feriados em dias úteis, o volume de perdas acaba crescendo.

Por outro lado, as perdas das lojas de móveis e decoração devem recuar 46,7%, caindo para R$ 2,4 milhões. Essa queda significativa pode ser justificada pelo fato de esse segmento apresentar o menor faturamento, de maneira que é comum que ocorram grandes variações percentuais. Em números absolutos, a maior redução deve ser do grupo de supermercados, ao passar de uma perda estimada em R$ 287,1 milhões, em 2023, para R$ 271 milhões, em 2024.

As perdas do grupo de outras atividades, em que predomina a venda de combustíveis, devem passar de R$ 185,2 milhões, em 2023, para R$ 173,6 milhões, neste ano, uma queda de 6,3%.

ESTUDO DA FECOMERCIO-SP - O estudo da FecomercioSP tem por objetivo mensurar uma possível redução de movimento no comércio varejista, considerando um desempenho médio sem observar características sazonais e regionais. Os cálculos levam em conta uma perda parcial nas vendas no dia, e não a totalidade.

O propósito do estudo não é mensurar a transferência de renda. É evidente que durante feriados e pontes as famílias gastam mais com atividades do setor de Serviços, como transporte, bares e restaurantes. Isto é, se de alguma forma o Comércio pode ser prejudicado, o Turismo, por exemplo, ganha fôlego nesses períodos.

Considerando que a expectativa da FecomercioSP é que o varejo da região de Araraquara tenha faturado R$ 34,7 bilhões em 2023, o prejuízo de R$ 581,8 milhões, se confirmado, representa apenas 1,7% da receita anual do setor. Trata-se de uma perda relativamente pequena, mas não desprezível.

O estudo analisou apenas os segmentos mais sensíveis à compra por impulso, por serem os que sofrem pelo consumidor não passar em uma loja naquele dia após o almoço, ou no fim do expediente, para comprar algum produto. No caso do comércio de bens duráveis — veículos e eletrodomésticos, por exemplo —, as compras geralmente são programadas, ou seja, se o consumidor não adquirir durante o feriado, ele comprará em outro dia, não havendo, portanto, perda para o comércio.

COMO AMENIZAR AS PERDAS - O calendário está posto, e todos sabem com antecedência, não havendo qualquer surpresa. Os empresários que lidam com redução de consumo nos feriados, ou até fechamento do negócio, devem montar estratégias para conseguir faturar a meta do mês nos outros dias de mais movimento.

Uma maneira de aumentar ganhos é atrelar a venda a um benefício no setor de Serviços, ou seja, o consumidor compra um produto e ganha uma atração — como ingresso para cinema e parque no feriado. Para isso, é necessário fechar parcerias. Outra alternativa é oferecer descontos mais agressivos nos dias que antecedem o feriado.

