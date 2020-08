Feriado tem feira drive thru e no domingo varejão na Avenida Grécia

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento comunica que neste sábado (15/08), feriado de Nossa Senhora Aparecida da Babilônia, a feira da agricultura familiar pelo sistema drive thru será realizada normalmente das 7h às 13h no Parque do Kartódromo. Esta é a 9ª edição da feira.

No domingo (16/08) também será realizada novamente o tradicional varejão da avenida Grécia, na Vila Prado. O horário será das 6h às 12h.

Todos os protocolos sanitários deverão ser seguidos, como distanciamento entre as barracas e disponibilização de álcool em gel. Ninguém poderá circular na feira sem máscara. O uso é obrigatório tanto para os produtores como para o público em geral.

