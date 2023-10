Feriado promete ser de calor, com pancadas de chuva; confira a previsão

O deslocamento de uma frente fria pelo estado de São Paulo, favorece a formação de áreas de instabilidade, com chuvas fracas/moderadas, em parte do estado de São Paulo. Temperaturas em declínio.

Terça-feira (10/10)

Frente fria se afasta do estado de São Paulo. Desta forma, o Tempo volta a ficar estável, com predomínio de sol e sem ocorrência de chuva na maior parte do estado. Exceção feita a faixa leste paulista, onde haverá maior presença de nebulosidade e ocorrência de chuvas isoladas. Temperaturas em elevação.

Quarta-feira (11/10)

Tempo estável com predomínio de sol no estado de São Paulo, porém, no período da tarde há previsão de chuvas isoladas nas regiões oeste e noroeste do estado, devido à presença de um sistema de baixa pressão sobre o continente. Temperaturas em elevação.

Quinta-feira (12/10)

A aproximação de uma nova frente fria, aumenta a nebulosidade e ocasiona chuvas e trovoadas isoladas, a partir do oeste e sul do estado. Temperaturas elevadas.

Fonte: IPMET