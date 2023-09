Feriado prolongado promete ser de muito calor

Sistema de alta pressão atua no estado de São Paulo, deixando o Tempo estável com pouca nebulosidade. Não há previsão de chuva em nenhuma região paulista. Temperaturas em elevação.

Sexta-feira (08/09) e Sábado (09/09)

No começo da sexta-feira o Tempo permanecerá estável, entretanto no final do dia ocorrerá aumento da nebulosidade com chuvas isoladas, a partir do oeste e sul do estado, devido à aproximação de uma nova frente fria. No sábado, o Tempo se mantém nublado e com chuvas isoladas que se expandem, principalmente pela metade sul do estado de São Paulo. Temperaturas permanecem elevadas.

Domingo (10/09)

O Tempo volta a ficar estável, com sol e poucas nuvens em todo o estado paulista, devido a atuação de uma massa de ar mais seco. Temperaturas elevadas.

Fonte IPMET