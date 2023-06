Feriado deve aumentar em 40% o volume de veículos nas estradas

Rodovia Washington Luís - Crédito: Eixo-SP

A Eixo SP Concessionária de Rodovias prevê que aproximadamente 1 milhão de veículos pegarão a estrada neste feriado prolongado. Essa é a estimativa da movimentação esperada nas 12 rodovias administradas pela Concessionária durante a Operação Corpus Christi que terá início nesta quarta-feira (7), a partir da 0h, e encerramento no domingo (11), às 24h. O volume estimado representa aumento de 40% na circulação de veículos em comparação aos dias normais.

Os picos do movimento são esperados para quarta-feira, das 16h às 21h, e na quinta, das 8h às 13h, principalmente no sentido Capital-Interior. Na volta, o fluxo maior de veículos é esperado para domingo, a partir das 14h, no sentido Interior-Capital. Especialmente nesses períodos, o gerente de Operações da Eixo SP, Paulo Balbino, pede aos motoristas que redobrem a atenção para que a viagem siga sem incidentes.

Uma dica importante, segundo ele, é ficar atento ao limite de velocidade e aos momentos das ultrapassagens, quando são feitas em trechos de pistas simples. Balbino recomenda também uma verificação cuidadosa de alguns itens essenciais para o bom funcionamento dos veículos e para a segurança dos ocupantes. Cuidados como verificar o sistema de freios, calibragem de pneus, nível do óleo, da água e os sistemas de iluminação e de sinalização do veículo são indispensáveis, segundo ele, para garantir uma viagem tranquila e segura.

Obras suspensas

Durante a Operação, a Concessionária reforçará o efetivo das equipes para agilizar o atendimento aos usuários e garantir maior fluidez no trânsito. A execução de obras, nesses dias, terá programação restrita e será executada apenas em casos emergenciais e nas datas e horários em que o fluxo esteja com situação normalizada.

A Concessionária faz um alerta aos motoristas que possuem o sistema de cobrança automática instalado em seus veículos. Ela pede pra que fiquem atentos ao limite de velocidade de 40 km/h ao passarem pelas praças de pedágio. Trafegar pelo local acima deste limite representa risco de multa.

Caso haja necessidade de solicitar apoio, os usuários devem entrar em contato com a Concessionária por meio do serviço telefônico gratuito 0800 170 8998. O auxílio também pode ser solicitado via serviço de Wi-Fi presente nas rodovias por meio do aplicativo da Eixo SP.

