Feiras livres permanecem com funcionamento normal

Crédito: Divulgação

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento comunica que até o momento as feiras livres funcionam normalmente em São Carlos. Todos os pequenos agricultores cadastrados que oferecem seus produtos nas feiras livres foram orientados quanto aos cuidados para evitar a transmissão do novo coronavírus.

As feiras da agricultura familiar acontecem semanalmente aos domingos, das 6h às 12h, na avenida Grécia, na Vila Prado; às terças-feiras, das 6h às 12h na Praça XV; às terças-feiras, das 16h às 20h na Praça dos Ypês, no Santa Felícia; às quintas-feiras, das 6h às 12h na Praça Brasil, na Vila Nery, às quintas-feiras, das 16h às 20h no Parque do Bicão; às sextas-feiras, das 16h às 21h, no Parque do Kartódromo e aos sábados, das 7h às 13h, na Praça dos Voluntários, no centro, acontece a Feira da Agricultura Orgânica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também