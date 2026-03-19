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Moradores de São Carlos que desejam conquistar a casa própria terão uma nova oportunidade a partir desta sexta-feira (20), com a realização de mais uma edição do Feirão Casa Paulista. A iniciativa do Governo do Estado de São Paulo prevê a oferta de subsídios que podem chegar a R$ 16 mil para famílias de baixa renda.

Na cidade, o atendimento será realizado entre os dias 20 e 22 de março, das 9h às 16h, na Rua Dona Alexandrina, 1060, no Centro. O evento faz parte de uma ação estadual que contempla dez municípios e disponibiliza mais de R$ 6,1 milhões em recursos por meio do programa Casa Paulista.

Ao todo, serão ofertadas 503 cartas de crédito imobiliário a fundo perdido — ou seja, valores que não precisam ser devolvidos — destinadas a famílias interessadas na aquisição do primeiro imóvel. Os subsídios variam entre R$ 10 mil e R$ 16 mil, conforme critérios do programa.

Quem pode participar

Para ter acesso ao benefício, é necessário atender às exigências do programa, como possuir renda familiar de até três salários mínimos, não ter imóvel em seu nome, não possuir financiamento habitacional ativo e não ter sido contemplado anteriormente por outro programa habitacional.

Prioridade e condições

Nesta nova fase, o programa prioriza empreendimentos com entrega prevista ainda para 2026. Os imóveis devem ter, no mínimo, dois dormitórios e estar vinculados a financiamento pela Caixa Econômica Federal até o encerramento do feirão.

Impacto no estado

Desde o início da atual gestão, o Casa Paulista já entregou cerca de 47 mil moradias por meio da modalidade Carta de Crédito Imobiliário, com investimento superior a R$ 574 milhões. Outros 56 mil imóveis seguem em produção em todo o estado.

Levantamento da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação aponta que a renda média das famílias beneficiadas gira em torno de R$ 2,8 mil, o que reforça o foco social do programa em atender quem mais precisa.

Com a realização do feirão em São Carlos, a expectativa é ampliar o acesso à moradia e impulsionar o setor habitacional no município, oferecendo condições mais acessíveis para a população conquistar o primeiro imóvel.

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