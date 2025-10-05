(16) 99963-6036
domingo, 05 de outubro de 2025
Praça do Mercado

Feira Popular do Livro oferece títulos para todas as idades

05 Out 2025 - 07h33Por Da redação
Feira Popular do Livro oferece títulos para todas as idades - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque

São Carlos recebe até o dia 10 de outubro a Feira Popular do Livro, instalada na Praça do Mercado Municipal, aberta diariamente das 8h às 20h, com entrada gratuita.

A feira reúne grandes editoras, livrarias e distribuidoras de todo o país, oferecendo um catálogo diversificado que vai de lançamentos literários a clássicos da literatura mundial, com títulos voltados a crianças, jovens e adultos. O objetivo principal é incentivar o hábito da leitura e aproximar a comunidade do universo dos livros.

Além da comercialização, o evento também possui caráter social. A organização anunciou a doação de 100 obras ao Sistema Integrado de Bibliotecas de São Carlos, contribuindo para a ampliação do acervo público. A feira ainda promove a arrecadação de alimentos destinados ao Fundo Social de Solidariedade, reforçando o compromisso com ações de cidadania e solidariedade.

Feira Popular do Livro é uma oportunidade para o público renovar sua biblioteca pessoal, descobrir novos autores e participar de uma iniciativa que une cultura e responsabilidade social.

