Feira na região do Kartódromo volta a funcionar no sistema tradicional

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento comunica que a partir do próximo sábado, dia 22 de agosto, vai retomar a feira da agricultura familiar na região do Parque do Kartódromo com atendimento presencial e não mais pelo sistema drive thru. O horário permanece o mesmo, ou seja, das 7h às 13h.

“Estamos retomando o sistema tradicional das feiras, começamos pelo Varejão da Grécia e como os feirantes e consumidores seguiram os protocolos sanitários exigidos em virtude da pandemia, agora também vamos retornar a feira na região do kartódromo dessa maneira. Mas ressaltamos que todos os protocolos serão exigidos como distanciamento entre as barracas e disponibilização de álcool em gel. Ninguém poderá circular na feira sem máscara. O uso é obrigatório tanto para os produtores como para o público em geral”, alerta o secretário de Agricultura e Abastecimento.

Neste sábado serão montadas 20 barracas na região do Kartódromo e disponibilizadas frutas, verduras e legumes, além de derivados lácteos e de milho, ovos, café e o tradicional pastel, porém o consumo no local está vedado.

Já no domingo (23/08), das 6h às 12h, acontece o varejão da avenida Grécia, na Vila Prado, também pelo sistema tradicional.

Antes da pandemia do novo coronavírus também eram realizadas as seguintes feiras: às terças-feiras, das 6h às 12h na Praça XV; às terças-feiras, das 16h às 20h na Praça dos Ypês, no Santa Felícia; às quintas-feiras, das 6h às 12h na Praça Brasil, na Vila Nery, às quintas-feiras, das 16h às 20h no Parque do Bicão; e aos sábados, das 7h às 13h, na Praça dos Voluntários, no centro, a Feira da Agricultura Orgânica.

