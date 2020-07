Feira livre drive thru será realizada pela quarta vez

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, através da Secretária Municipal de Agricultura e Abastecimento (SMAA), realiza neste sábado, 11, a quarta edição da feira da agricultura familiar pelo sistema drive thru na região do Parque do Kartódromo, das 7h às 13h.

Nesta edição da feira também serão montadas 17 barracas, com 4 metros de distância entre elas e somente com 2 feirantes por banca, todos de máscaras e com utilização de álcool em gel.

Um “totem dispenser” com álcool gel estará montado em pontos estratégicos para garantir a segurança de todos, tanto dos produtores como da população. Os carros também passarão por higienização por meio de nebulização.

As feiras estavam proibidas desde o final do mês de março em virtude das aglomerações e da necessidade de conter a disseminação do novo coronavírus no município (Covid-19).

