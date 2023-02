Feira EcoSolidária da UFSCar acontece nesta terça (28/02)

Nesta terça-feira, dia 28 de fevereiro, será realizada mais uma edição da Feira EcoSolidária, das 17 às 21 horas, em frente ao Ginásio de Esportes, na área Sul do Campus São Carlos da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). A Feira, que tem periodicidade semanal e é aberta ao público, conta com hortifruti orgânico, pastel, caldo de cana, cachorro-quente, pães e bolos caseiros, cones e trufas de chocolate e artesanato.

A Feira EcoSolidária da UFSCar é um espaço destinado à comercialização e ao consumo de produtos e serviços confeccionados e oferecidos sob os princípios da economia solidária, promovendo a interlocução entre quem produz e quem consome. O evento ocorre na UFSCar desde 2014 e faz parte de um projeto de extensão do Núcleo Multidisciplinar Integrado de Estudos, Formação e Intervenção em Economia Solidária (NuMI-EcoSol) da UFSCar.

Participam da Feira produtores do Acampamento Capão das Antas, Assentamento Santa Helena, grupo Recriart, artesãs que fazem parte do grupo Talentos Artísticos de São Carlos (Tasca) e coletivo DiversificArte, bem como produtoras individuais que estão entrando na economia solidária. A tendência é que a oferta de produtos sempre aumente, à medida que a Feira for crescendo. Os produtos comercializados são feitos artesanalmente e com preço justo.

Mais informações podem ser consultadas na página da Feira no Facebook (fb.com/feiraecosolidariadaufscar).



Interessados em aderir à Feira EcoSolidária podem enviar e-mail para numiecosol@ufscar.br, para que a organização explique como funciona o processo de inserção de novos participantes. Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo mesmo e-mail.

