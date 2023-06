“Feira de Oportunidades” na UFSCar aproxima estudantes e empresas

Segundo Petrilli, será um espaço privilegiado de interação cujo destaque está dividido em duas vertentes - Crédito: Divulgação

O 21 de junho marca a realização da “Feira de Oportunidades” que ao longo de todo o dia animará o saguão inferior da Biblioteca Comunitária da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), tendo como objetivo criar um espaço soberano que aproxime os universitários não só daquela Universidade, como também das outras instituições de ensino superior que se encontram sediadas na cidade, com as inúmeras empresas que se encontram instaladas na região.

Iniciada há cerca de vinte anos como um projeto de extensão universitária pelo docente da UFSCar, professor Tomaz Ishikawa, a “Feira de Oportunidades” acabou por ser interrompida no início de 2020 devido à pandemia, regressando agora na sua 17ª edição, e transformada em um projeto institucional da Pró-Reitoria de Graduação da UFSCar.

A importância desta Feira é sublinhada por Fernando Petrilli, Coordenador de Estágios da Universidade e responsável pelo evento. “De fato, será um espaço privilegiado de interação cujo destaque está dividido em duas vertentes. A primeira, no sentido de que as empresas dos mais diversos segmentos, sediadas em São Carlos e região, apresentem aos estudantes universitários as oportunidades de trabalho, estágios e carreiras disponíveis. A segunda é relativa à atração de mais jovens para a UFSCar, numa clara aposta no desenvolvimento pessoal e profissional de seus estudantes”.

Esta “Feira de Oportunidades” contará com 24 estandes que serão ocupados por empresas de diversos segmentos, esperando-se a visita de cerca de três mil visitantes que também poderão participar das inúmeras palestras que irão ocorrer nos auditórios da Biblioteca Comunitária, sendo que quem participar dessas palestras irá receber certificado de participação que pode ser usado em alguns cursos da UFSCar como componentes de atividades curriculares.

Segundo Fernando Petrilli, a UFSCar já trabalha no sentido de, futuramente, levar este evento para os seus outros campi, localizados em Sorocaba, Araras e Buri. Para se cadastrar na “Feira de Oportunidades”, acesse – https://www.feiradeoportunidades.ufscar.br/cadastre-se

