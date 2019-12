Feira de Natal é atração para os são-carlenses neste domingo

Crédito: Divulgação

Feira de Natal dos Arautos do Evangelho é uma opção diferente para as famílias que buscam distração com um toque de solidariedade. Muitas atrações estão reservadas para o evento que promete agitar o final de ano em São Carlos.

Neste domingo, 15, muitas atrações para as famílias são-carlenses que comparecem até o evento que começa às 17h com uma santa missa.

Durante a feira, o Arautos do Evangelho promete diversas barracas. Entre elas, alimentação, cervejas artesanais e artigos para presentear. “Em um ambiente acolhedor e com total segurança. Estacionamento no local”, afirmaram os organizadores.

Ainda durante a feira, ocorrerão apresentações do Presépio Luz, Som e Movimentos, onde conta a mais bela das histórias, o nascimento do Menino Jesus.

O Arautos do Evangelho fica na rodovia Dr. Paulo Lauro (SP-215) - km 144 (logo após a Siltomac Implementos Agrícolas). A entrada é gratuita e maiores informações podem ser obtidas na página no Facebook: São Carlos Arautos do Evangelho ou pelo WhatsApp (16) 992043157.

