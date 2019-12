Feira de Natal agita o Jardim Embaré

Crédito: Divulgação

A AMBJE (Associação de Moradores do Bairro Jardim Embaré) em parceria com pequenos comerciantes locais e patrocinadores realizaram domingo, 15, uma Feira de Natal, que teve como proposta principal promover o comércio do bairro, além de proporcionar muita alegria e diversão para a garotada.

No evento durou das 8h às 12h, oportunidade em que os 19 feirantes expuseram e venderam suas mercadorias e ainda trocaram experiências, firmaram parceiras e divulgaram seus produtos e serviços tais como roupas, artesanatos, arte, cosméticos, perfumarias, fotografia, alimentação e hortifrúti.

A Du Avesso Arte Circense, trupe formada por artistas do Jardim Embaré, também divulgou seu trabalho de forma voluntária divertindo a meninada com suas graças, malabarismos e show de mágica.

As crianças também ganharam pipas, presentes, sacolas surpresas e soltaram a imaginação com a pintura de rosto. O vereador Malabim apoiou o evento com pipoca, algodão doce e brinquedos infláveis, com a finalidade de para garantir a diversão da garotada.

Os moradores compareceram e aprovaram a iniciativa. “Eu acho que podia ser feito sempre. Talvez todo último domingo do mês, por exemplo. Isso fortalece muito o comércio do nosso bairro. Tem vários produtos sendo expostos aqui que eu comprava em outro lugar por não saber que havia tão perto de casa. Adorei”, comentou a moradora Débora Cristina.

Para colaborar com o sucesso do evento a Prefeitura Municipal disponibilizou quatro tendas, lixeiras e toda estrutura elétrica para a realização da feira. A Polícia Militar enviou uma viatura com dois policiais para que todos pudessem aproveitar a manhã com segurança e os patrocinadores custearam banheiros químicos, materiais para decoração da rua, entre outros.

Fernanda Karstedt, presidente da associação de moradores, acredita que alguns ajustes pontuais precisam ser feitos para que as próximas feiras fiquem ainda melhor, mas que o saldo geral foi muito positivo. “Agradeço imensamente a participação de cada um, a dedicação e confiança de cada expositor e toda a ajuda e doações que tornaram a feira possível, foi a primeira na expectativa de conseguirmos realizar outras”, finalizou.

Entre os feirantes, clima de gratidão e alegria: “Foi muito bom poder participar, valeu a pena”, comentou uma expositora. “Fiquei muito grata pela oportunidade de mostrar meu trabalho”, concluiu outra.

Para fechar o evento com chave de ouro, teve a chegada do Papai Noel. O bom velhinho distribuiu abraços e doces, além de posar para fotos com todas as crianças presentes, num cenário montado especialmente para isso.

