Feira de adoção animal será realizada no final de semana

Crédito: di

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, por meio do Departamento de Defesa e Controle Animal, realiza mais uma feira de adoção animal no Canil Municipal, desta vez no sábado, 16 e no domingo, 17, das 9h às 16h.

Na ocasião, os munícipes poderão adotar cães e gatos de diversas raças, portes e idades, devendo apenas, para tal ação, levar um documento pessoal e um comprovante de endereço.

Vale lembrar que todos os animais são castrados e contam com um microchip de identificação, capaz de localizar os animais em caso de abandono. Hoje mais de 260 animais, entre cães e gatos, vivem no local e aguardam por um novo lar. Neste momento estão disponíveis 169 cães adultos, sendo 23 filhotes e 100 gatos, sendo 3 filhotes para adoção. Em 2024, 94 animais já foram adotados.

Em 2023 foram adotados 504 animais que estavam abrigados no Canil Municipal. O Departamento de Defesa e Controle Animal também tirou das ruas no ano passado 507 animais, sendo 477 de pequeno porte e 30 de grande porte. Em 2023 foram castrados 5.027 animais por meio dos mutirões e das cirurgias realizadas pelas veterinárias do próprio canil.

O Canil Municipal fica localizado na Estrada Municipal Washington José Pêra, s/n, bairro Água Fria.

