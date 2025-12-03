Feira da Economia e Utilidades do NRDC acontece no dia 20 de dezembro no Cemei Keppe

No próximo dia 20 de dezembro, acontece a Feira da Economia e Utilidades do NRDC, um evento que reúne diversidade, criatividade e oportunidades para quem busca economizar e prestigiar pequenos empreendedores locais. A feira será realizada das 9h às 16h, no Cemei Keppe, localizado na Rua Miguel Fucci, nº 50, em frente a rotatória do avião da Miguel Petroni, com entrada gratuita.

Variedade de produtos e expositores

A feira contará com expositores de diversos segmentos, oferecendo uma ampla gama de produtos, como: Bazar e brechó, Costura criativa, Artesanato e crochê, Aromaterapia, Óleos essenciais DoTERRA, Utensílios para o lar, Orquídeas e itens de orquidário, Semi joias 925, e muito mais

Além disso, o público poderá aproveitar a praça de alimentação, com várias opções de comidas e guloseimas preparadas por empreendedores locais.

Ação social solidária

Durante a feira, será realizada uma campanha de arrecadação de alimentos, destinada ao Projeto CorAção, organização que atua no apoio a famílias em situação de vulnerabilidade. Quem puder, pode colaborar doando 1 kg de alimento não perecível.

Convite à população

Com clima natalino e espaço para toda a família, a Feira da Economia e Utilidades do NRDC promete movimentar a região e oferecer boas oportunidades de compra, economia e confraternização.“Não perca! Economize!

