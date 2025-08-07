Feira da Economia e Utilidades do NRDC acontece neste sábado

A tradicional Feira da Economia e Utilidades do NRDC chega à sua 22ª edição nesta sexta-feira, dia 9 de agosto, reunindo uma diversidade de produtos e atrações no CEMEI Keppe, das 9h às 15h. Promovido pelo Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário com apoio do Rotary Club de São Carlos Bandeirantes, o evento é uma excelente oportunidade para quem busca economia, consumo consciente e lazer em família.

No local, o público encontrará artigos novos e usados, artesanato criativo, brechó, bazar e uma ampla variedade de utensílios para o lar. A feira também contará com uma praça de alimentação recheada de opções deliciosas, garantindo um dia agradável e acessível para todos os visitantes.

Com foco no fortalecimento da economia solidária e no incentivo à reutilização de materiais, a feira é uma ação que promove impacto social positivo e apoio a iniciativas locais. A organização convida a comunidade a participar: “Venha e economize!”.



Feira da Economia e Utilidades do NRDC

Data: 09 de agosto (sábado)

Horário: 09h as 15h

Endereço: Cemei Keppe (em frente rotatória Miguel Petroni)

