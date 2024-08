Feira da Cultura Brasileira acontece até às 22h deste domingo na Praça XV

Praça XV de Novembro - Crédito: divulgação

Com o objetivo de celebrar e promover a diversidade e a riqueza da cultura brasileira, por meio de atividades, apresentações, comidas típicas, músicas e danças, destacando a Economia Solidária através da exposição e venda de produtos artesanais, a Comissão Organizadora da Feira Permanente de Economia Solidária, juntamente com o setor de alimentação, realizará no próximo domingo (18/08), a partir das 10h, na Praça XV de Novembro, a Festa da Cultura Brasileira. O evento acontece até as 22h, e oferecerá aos visitantes atividades de yoga, dança, música, capoeira, música, oficina e show.



As atividades são abertas ao público de São Carlos e região e tem como objetivo incentivar que mais pessoas frequentem a Praça XV como um dos maiores pontos turísticos da nossa cidade e também conheçam a Feira Permanente de Economia Solidária, que ocorre todos os domingos das 16h às 21h, através do trabalho dos empreendimentos que atuam com barracas de artesanato, alimentação e serviços como brinquedos e massoterapia.

A iniciativa do projeto fomenta as atividades desta política pública, através dos recursos do Fundo Municipal de Economia Solidária em parceria com o Conselho Municipal de Economia Solidária e apoio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda.

Confira a programação completa da Festa da Cultura Brasileira:

10h – Abertura;

10h15 - Yoga com o Prof. Gabriel Romão;

11h - Apresentação de Dança - Escola Paralelo;

11:45 - Apresentação de Dança - Ong Nave Sal da Terra;

12h - Música Ambiente com DJ Ligeiro;

14h - Associação de Capoeira;

15h – Palestra com Fábio Souza da Fundação Pró-Memória com o tema “Aspectos da História e Tradições da nossa Cidade”;

16h - Oficina de Dança com Prof. Paulo Santos;

17h - Escola de Música João Sepe – forró e viola;

18h - Passista Paola – samba;

19h - Palestra com Nani “Afrokali”: Influência da Cultura Africana;

20h - Show com Nara Dom;

22h – Encerramento.

