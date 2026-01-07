Feira da Barganha será realizada neste domingo no Bicão

Neste domingo, 11 de janeiro, os moradores de São Carlos, poderão aproveitar mais uma edição da tradicional Feira da Barganha, que será realizada no bairro Bicão. O evento acontece das 8h às 14h, na Avenida Maria Consuelo Brandão Tolentino Jardim, e promete movimentar o dia com variedade e bons preços.

A feira reunirá expositores com uma grande diversidade de produtos, incluindo roupas, calçados, eletrônicos, brinquedos, móveis, itens de decoração e muito mais. É uma ótima oportunidade para quem quer economizar e garimpar peças interessantes, além de aproveitar um ambiente descontraído e familiar.

Serviço

Evento: Feira da Barganha

Data: Domingo, 11 de janeiro de 2026

Horário: Das 8h às 14h

Local: Av. Maria Consuelo Brandão Tolentino Jardim – Bicão, São Carlos – SP

