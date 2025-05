Feira da Barganha movimenta o Jardim Bicão neste domingo (04)

Feira da Barganha Jardim Bicão - Crédito: divulgação

No próximo domingo, dia 4 de maio de 2025, a Avenida Maria Consuelo Brandão Tolentino, no bairro Jardim Bicão, em São Carlos, será palco da tradicional Feira da Barganha, evento que promete movimentar a comunidade local das 8h às 15h.

Com foco na troca e venda de objetos usados, a feira é uma oportunidade para os moradores desapegarem de itens que já não utilizam e, ao mesmo tempo, encontrarem verdadeiros achados por preços acessíveis. Além disso, o evento estimula o consumo consciente, a economia solidária e o fortalecimento dos laços entre os moradores da região.

A Feira da Barganha conta com o apoio da Prefeitura de São Carlos, da AMAIC (Associação de Moradores da Microbacia do Córrego do Medeiros), da AMABIC (Amigos do Parque do Bicão) e da AMAT.

A participação é gratuita e aberta ao público.

