Feijoada vegana da Luz dos Bichos: um sabor que protege vidas

A época mais esperada do ano chegou. Estão abertas as vendas da tradicional Feijoada Vegana da Luz dos Bichos, um evento que une sabor, consciência e solidariedade aos animais. Com ingredientes cuidadosamente selecionados e um tempero especial, essa feijoada promete conquistar o paladar de quem aprecia uma boa refeição sem crueldade.

Retirada:

Data: 25 de maio de 2025

Horário: Das 11h30 às 14h

Local: Rua Antônio Spaziani, 705

O que vem no kit?

Cada kit serve até duas pessoas e contém:

Feijoada com salsicha e linguiça de soja, cabotiá, batata-doce, berinjela, shiitake e inhame (1,1L);

Laranja para acompanhar;

Arroz branco (750ml);

Vinagrete (120ml);

Couve refogada e farofa (500ml).

Para adquirir seu kit: clique aqui. Informações, podem ser obtidas pelo whatsApp: (16) 98187-5103

Não perca essa oportunidade de saborear uma feijoada deliciosa e, ao mesmo tempo, contribuir para uma causa tão nobre.

