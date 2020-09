Feijoada Solidária busca recursos para manter Equoterapia que atende crianças especiais

Programa social de Equoterapia atende hoje, gratuitamente, 25 crianças carentes com necessidades especiais - Crédito: Divulgação

Em época de pandemia da Covid-19 e um convênio não renovado com a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, o Instituto Rico Viver que atende hoje 25 crianças carentes com necessidades especiais de diversos bairros de São Carlos, irá promover no dia 18 de outubro a 1ª Feijoada Solidária, em prol da Equoterapia de São Carlos.

Segundo o publicitário Henrique Rico de Almeida Basano, presidente da entidade disse que vários eventos estão sendo realizados justamente para que o programa social possa ser mantido.

“A finalidade da feijoada é conseguir manter o atendimento da Equoterapia. A Prefeitura Municipal proporcionou esta área onde as crianças são atendidas. Porém não renovou um convênio feito este ano através da Secretaria de Educação e que teve a duração de seis meses. Eu lamento, mas parece que faltou comprometimento dos gestores e as crianças são as mais prejudicadas”, disse Rico Basano. “Vamos em busca de recursos, pois a finalidade é manter gratuitamente o atendimento para as crianças com necessidades especiais. Por isso vamos fazer vários eventos e contamos com a parceria de todos”, enfatizou.

DE 40 PARA 25

Inicialmente, a Equoterapia de São Carlos chegou a atender 40 crianças. Mas hoje o atendimento gratuito atende 25, todas oriundas da rede municipal de ensino.

“Dependemos de eventos. Por isso toda a renda será revertida para o Instituto. Peço que todos nos ajude nesta causa e compre a adesão. Precisamos muito da colaboração de todos”, enfatizou Rico.

A FEIJOADA

De acordo com Rico, o “kit feijoada”, será composta por arroz branco, feijão preto, carne seca, costelinha, paio, linguiça calabresa, linguiça defumada, pernil, bacon e coxão duro, couve e vinagrete. Cada um serve duas pessoas e a adesão custa R$ 40 e pode ser adquirida da Loja Polo Play, na rua Capitão Adão Pereira da Silva Cabral, 495, em São Carlos. Informações e adesões podem ser obtidas ainda pelos fones (WhatsApp) 16 99254-2571 ou 12 99122-1212.

A entrega será no dia 18 de outubro, no sistema drive thru (obedecendo todos os protocolos de segurança), das 12h30 às 14h30, no Sesi São Carlos, na rua Cel. José Augusto de Oliveira Salles, 1325, Vila Isabel.

