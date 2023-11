Feijoada solidária busca ajudar jovem de São Carlos que teve perna amputada após acidente

SIGA O SCA NO

Crédito: arquivo pessoal

Uma ação social está sendo realizada nas redes sociais e busca ajuda para que Ícaro Donato, vítima de um grave acidente, consiga recursos para uma prótese transfemural. Familiares e amigos idealizaram uma feijoada solidária.

Todo o valor da ação social será destinada para Ícaro e a retirada será no estilo drive-thru, na Avenida Dr. Carlos Botelho, 1290, a partir das 11h. Em breve será divulgado o dia e as vendas serão feitas de forma antecipada pelos fones (WhatsApp) 16 988185102 ou 988190558. Cada kit (que será vendido a R$ 50) terá uma marmitex grande de feijoada, uma marmitex média de arroz, uma marmitex média de virado de farofa com couve e um pote pequeno de vinagrete.

Ícaro

Ícaro Donato, 19 anos, no dia 4 de novembro sofreu um grave acidente na rodovia Washington Luís (SP-310). Por motivos ignorados, perdeu o controle de sua motocicleta, provocando a queda.

Ícaro sofreu graves ferimentos e devido à queda, ficou internado 17 dias na UTI da Santa Casa de Misericórdia. O jovem se recuperou e ganhou a oportunidade da vida, porém precisou passar por um procedimento muito delicado e difícil e teve sua perna esquerda amputada.

Hoje ele se recupera em casa e está bem dentro das limitações impostas pela vida. Para tentar proporcionar uma melhor qualidade de vida, a família idealizou esta ação como agradecimento a Deus.

