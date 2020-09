Feijoada da Babilônia reverterá renda para crianças carentes

Crédito: Divulgação

Acontecerá sábado, 12, a partir das 10h, na sede da Creche Divina Providência, na Vila Isabel, a primeira edição da Feijoada da Babilônia. O evento busca angariar recursos para a manutenção da entidade que atende aproximadamente 103 crianças de famílias carentes.

A feijoada é organizado pela Paróquia de Vila Isabel e Comissão Paixão Sertaneja e terá adesões limitadas e custará R$ 35,00 e contará com ingredientes selecionados.

“Com o cancelamento da 25ª Cavalgada da Babilônia juntamente com a Comissão Paixão Sertaneja, decidimos organizar este evento para complementar de alguma forma nosso custeio anual e convidamos todos a participar e contribuir”, afirmou o padre Marcos Coró.

Em virtude da pandemia da Covid-19 e a Comissão não poder organizar eventos já consagrados em São Carlos, Rykoff Aidar salientou que criatividade é fundamental nestes momentos. “Vivemos um momento adverso para todos e buscar solução rápida e efetiva é uma boa estratégia. Com a união de amigos, em menos de duas horas levantamos os ingredientes. Agradecemos o carinho e confiança, será outro sucesso, podem ter certeza”.

Supermercado BuenoServ, Supermercado Arco-Iris, São Carlos Leilões, Mercado Tend Tudo, Astra Alimentos, Restaurante Cozinhaça Grill, Serrana Auto Peças, Ótica São Carlos, Mundo Blue, Pizzaria Florença, Alex Moraes e Família Marino são os apoiadores do evento que conta com a parceria do site São Carlos Agora.

