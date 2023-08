Feijoada beneficente irá auxiliar mulher que necessita de cirurgia bariátrica em São Carlos

Uma ação solidária irá acontecer no dia 10 de setembro, em São Carlos e terá como finalidade ajudar a dona de casa Vanessa Fermino dos Santos Silva, de 37 anos, que reside no São Carlos 8.

Vanessa é portadora de obesidade mórbida e necessita passar por uma cirurgia bariátrica. A família e amigos, com o intuito de angariar recursos para que ela possa passar pelo procedimento cirúrgico tiveram esta iniciativa.

A Feijoada Beneficente será delivery e a adesão custa R$ 50 e dará direito ao comprador solidário, arroz branco, feijoada, couve, torresmo e farofa.

Contatos para adesão do kit completo são os seguintes: 16 99185- 0057, 16 99463-4842 e 16 99398-9297.

As retiradas dos kits serão na rua Antonio Francisco Novo, 167, a partir das 10h. As entregas (delivery) começam às 11h.

PROBLEMAS DE SAÚDE

Vanessa é moradora em São Carlos e pesa 179 quilos. Tem diabetes, obesidade mórbida Grau 3, hipertensão, hipotireoidismo, cardiopatia e apresenta problemas homeopáticos, como dores constantes nos pés e joelhos. Ao São Carlos Agora, disse que pede ajuda para conseguir realizar uma cirurgia bariátrica há 5 anos.

Indagada, disse que mal consegue trabalhar por causa das dores que sente nos joelhos, provocando vários problemas nos pés como esporão calcâneo e fascite plantar devido ao sobrepeso. “Vivo a base de remédios para aliviar as dores e mal consigo caminhar. Sinto falta de ar e se sinto privaada de muitas coisas, como limpar a própria casa”, afirmou.

Vanessa revelou que há três está na lista de espera do SUS para fazer o procedimento e até agora não obteve retorno, assim como histerectomia. “Porém negaram fazer a cirurgia devido à alta complexidade e risco apresentado. Os médicos me disseram que tenho que fazer a bariátrica com urgência. Por esse motivo minha família resolveu fazer esta feijoada beneficente. Peço ajuda para conseguir arrecadar o valor de minha cirurgia e despesas feitas pré e pós cirurgia. Devido não ter condições financeiras optei por isso. Compre uma feijoada e me ajude nesta causa”, finalizou.

