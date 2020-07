Feijoada beneficente irá ajudar abrigo de idosos de São Carlos

Crédito: Divulgação

No Dia dos Pais, celebrado este ano em 9 de agosto, o São Carlos Clube realiza em parceria com a Turma do Bem, a Primeira Edição da Feijoada Beneficente.

O objetivo da ação é reverter recursos para o Abrigo de Idosos Helena Dornfeld e Cantinho Fraterno Dona Maria Jacinta que foram muito afetados financeiramente com os efeitos da quarentena.

Cada kit serve duas pessoas e contém feijoada, couve refogada, vinagrete, arroz e farofa. A retirada será com sistema de drive thru, na portaria do clube no período das 10h30 às 14h30.

A partir das 13h, no Facebook do São Carlos Clube, será transmitida uma live com o Grupo Tempero Brazuka que animará seu almoço com muito samba.

Venda antecipada dos Kits na secretaria R$ 45,00

Adesões limitadas

Informações: (16) 3362-6200

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também