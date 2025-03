Feijoada Beneficente do Proara acontece neste domingo

A feijoada será servida no sistema de marmitex para retirada, permitindo que os participantes desfrutem do prato de forma prática e acessível. O cardápio inclui uma generosa porção de feijoada preparada com ingredientes frescos e selecionados, acompanhada de arroz, farofa, couve refogada e vinagrete. O kit, que serve até três pessoas, pode ser adquirido pelo valor de R$ 59,99.

As reservas devem ser feitas antecipadamente por meio dos telefones (16) 99243-9148 ou (16) 99419-5353 . Todo o lucro arrecadado será destinado ao Proara, instituição que desempenha um papel fundamental na comunidade.

Os organizadores destacam que a participação do público é essencial para manter o trabalho da entidade. Além de contribuir com uma causa nobre, os participantes poderão saborear uma refeição preparada com carinho.

No próximo domingo, dia 23 de março, será realizada uma feijoada beneficente em prol do Proara. O evento tem como objetivo arrecadar fundos para a instituição e oferecer uma refeição saborosa para a comunidade. A ação acontece na sede do Proara, localizada na Rua Aparecido da Silva, número 3745, a partir das 11 horas.