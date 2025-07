Febre do "Morango do Amor" dispara consumo e preços da fruta em São Carlos

Nas últimas duas semanas, o preço do morango disparou em diversas regiões brasileiras. Em São Paulo, uma das principais centrais de abastecimento do estado registrou aumento de cerca de 35% na caixa com quatro bandejas. Minas Gerais e estados do Sul, também grandes produtores, seguem a mesma tendência, embora com variações menores no ritmo da alta.

Em São Carlos, o reflexo da febre do morango já é sentido no comércio local. A reportagem percorreu estabelecimentos da cidade na manhã desta sexta-feira (25) e constatou que o consumo da fruta aumentou de forma acelerada.

Uma rede de atacado ouvida pela reportagem informou que comercializa cerca de 250 bandejas de morango por semana e espera um crescimento de 30% na demanda nas próximas semanas, impulsionado principalmente pelo impacto do doce viral.

No bairro Santa Felícia, um supermercado que costumava receber 150 bandejas semanais já se prepara para receber quase 600 nesta semana — uma alta de 300%. A expectativa é que os clientes procurem mais o produto nos próximos dias, seja para o preparo de sobremesas ou consumo in natura.

Nas quitandas, a movimentação também é intensa. Em um comércio visitado pela reportagem, o gerente afirmou que o preço da bandeja, atualmente em R$ 12,90, deve subir para R$ 16,90 ainda esta semana. Segundo ele, a procura cresceu e os fornecedores também repassaram os custos. “Estamos pedindo mais 50 bandejas, mas a gente já está pagando mais caro pelo quilo, e isso vai refletir no preço ao consumidor”, explicou.

Leia Também