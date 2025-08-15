Fé e devoção: milhares de romeiros seguem rumo ao Santuário da Babilônia

Romeiros seguem para Aparecidinha da Babilônia na manhã desta sexta-feira - Crédito: Maycon Maximino

Desde a madrugada desta sexta-feira (15), os caminhos que levam ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida da Babilônia, em São Carlos, registram intenso movimento de romeiros. A data marca a celebração da padroeira da cidade e atrai fiéis de diversas regiões.

A pé, de bicicleta, a cavalo, de carro ou em caravanas de ônibus, devotos percorrem estradas e trilhas rurais para chegar ao santuário. Muitos cumprem promessas, agradecem graças alcançadas ou pedem bênçãos à santa.

O Santuário da Babilônia é um dos pontos de fé mais tradicionais do município. Segundo a organização, a expectativa é de que cerca de 20 mil pessoas participem das celebrações ao longo do dia, que incluem missas, procissões e momentos de oração. Uma estrutura especial foi montada para receber os fiéis, incluindo praça de alimentação.

De acordo com a tradição, a imagem de Nossa Senhora Aparecida venerada no local foi encontrada intacta após um incêndio, fato que reforçou a devoção popular. Ao longo do ano, o santuário continua sendo destino de romarias e procissões.

