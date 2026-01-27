Fazenda estadual repassa R$ 332,4 milhões para São Carlos em 2025

Linha de montagem da Tecumseh: setor industrial é um dos principais geradores do ICMS, principal imposto do município de São Carlos. - Crédito: divulgação

A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) repassou o montante de R$ 332.406.241,21 para São Carlos no ano de 2025. O volume de recursos é 8% maior do que o transferido em 2024, quando o município recebeu R$ 308.593.855,86. O incremento de recursos de um ano para o outro é de R$ 230.812.385,35.

Entre os três maiores municípios da região, São Carlos foi o que obteve o maior crescimento na transferência de tributos. Araraquara e Rio Claro também tiveram crescimento em seus repasses, porém em percentual bem menor.

O principal recurso, o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), resultou na transferência de R$ 230.127.039,82 para São Carlos. O valor representa um crescimento de 7,5% nos repasses em comparação com o ano anterior, quando o imposto garantiu a São Carlos um volume de recursos de R$ 213.830.953,54.

A Sefaz-SP também repassou R$ 100.129.674,41 de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor) para São Carlos no exercício de 2025. O salto na transferência foi de 8,2%, pois, em 2024, o valor depositado na conta da Prefeitura de São Carlos foi de R$ 92.520.949,70. Em dinheiro, o valor é R$ 7.598.724,71 maior do que o recebido pelo município no ano anterior. Em percentual, o valor é 8,2% maior.

ARARAQUARA – O município de Araraquara recebeu da Sefaz-SP, durante o exercício financeiro de 2025, um montante total de R$ 328.450.211,92. O valor é 3,4% maior do que o transferido em 2024, que somou R$ 318.216.057,34. Em dinheiro, houve um incremento de R$ 10.234.154,58 de um ano para o outro.

A transferência de ICMS da Fazenda Estadual para os cofres públicos de Araraquara resultou em R$ 227.234.042,16. O valor é apenas 1,5% maior do que o transferido em 2024, que chegou a R$ 224.053.307,66. A diferença foi de R$ 3.180.734,50 de um ano para o outro.

O IPVA garantiu R$ 99.093.022,87 para Araraquara em 2025. Como, em 2024, o valor transferido por meio desse tributo foi de R$ 91.813.765,10, houve um incremento de 7,9% no repasse total desse imposto pela Sefaz-SP. Em dinheiro, o montante foi de R$ 7.279.257,77 a mais.

RIO CLARO – O caixa da Prefeitura de Rio Claro recebeu, em 2025, R$ 340.815.381,40. O valor é 4,2% maior do que o repassado pela Sefaz-SP em 2024, no valor de R$ 327.092.973,88. Em volume de dinheiro, o total cresceu de um ano para outro em R$ 13.822.407,62.

O ICMS garantiu para o orçamento de Rio Claro em 2025 um montante de R$ 258.840.978,23. Como, em 2024, esse imposto garantiu ao município um repasse total de R$ 249.217.958,04, o incremento de um ano para o outro foi de 4%.

O IPVA apresentou um avanço de 6% de um ano para o outro. Em 2025, a Sefaz-SP transferiu R$ 79.556.917,33 e, em 2024, os repasses somaram R$ 75.262.182,48. Em volume de dinheiro, o incremento foi de R$ 4.294.734,85.

SÃO CARLOS

REPASSES TOTAIS DA SEFAZ-SP

2024 – R$ 308.593.855,86

2025 – R$ 332.406.241,21

Diferença – +8%

Diferença em dinheiro – +R$ 23.812.385,35

ARARAQUARA

REPASSES TOTAIS DA SEFAZ-SP

2024 – R$ 308.593.855,86

2025 – R$ 332.406.241,21

Diferença – +8%

Diferença em dinheiro – +R$ 23.812.385,35

ARARAQUARA

REPASSES TOTAIS DA SEFAZ

2024 – R$ 318.216.057,34

2025 – R$ 328.450.211,92

Diferença – +3,4%

Diferença em dinheiro – +R$ 10.234.154,58

RIO CLARO

REPASSES TOTAIS DA SEFAZ-SP

2024 – R$ 327.092.973,88

2025 – R$ 340.815.381,40

Diferença – 4,2%

Diferença em dinheiro – +R$ 13.822.407,62

