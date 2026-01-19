Fatecs divulgam classificação geral e primeira convocação do Vestibular 2026 nesta segunda-feira

A classificação geral e a primeira convocação para matrícula do Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) para o primeiro semestre de 2026 serão divulgadas a partir das 15h desta segunda-feira (19), no site vestibular.fatec.sp.gov.br. O acompanhamento do resultado e das próximas etapas do processo seletivo é de responsabilidade exclusiva dos candidatos.

A classificação geral reúne as notas de todos os inscritos, organizadas por unidade, curso e período. Os candidatos aprovados nesta primeira chamada deverão realizar a matrícula entre os dias 20 e 22 de janeiro. Havendo vagas remanescentes, a segunda lista de convocação será publicada no dia 26 de janeiro, também a partir das 15h, com período de matrícula entre 27 e 29 de janeiro.

Matrícula online

A matrícula deverá ser feita exclusivamente pelo Sistema de Matrícula Online das Fatecs, disponível no endereço https://siga.cps.sp.gov.br/matricula/matricularemota.aspx. Para acessar a plataforma, o candidato deverá informar CPF e data de nascimento, além de enviar toda a documentação exigida em formato digital (PDF, JPEG, JPG ou PNG). As unidades das Fatecs disponibilizam computadores para os classificados que não possuírem acesso à internet.

Entre os documentos obrigatórios estão o certificado de conclusão e o histórico escolar do Ensino Médio, documento de identidade válido (RG, Carteira de Identidade Nacional, identidade militar ou CRNM, no caso de estrangeiros), CPF, uma foto 3×4 recente e comprovante de quitação com o serviço militar para brasileiros do sexo masculino entre 18 e 45 anos. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não é aceita como documento de identidade para a matrícula.

Candidatos que utilizaram pontuação acrescida por escolaridade pública deverão comprovar, por meio de histórico escolar ou declaração, que cursaram integralmente o Ensino Médio em escolas públicas brasileiras. A falta dessa comprovação impede a matrícula e resulta no cancelamento da classificação, sem possibilidade de recurso.

O não envio da documentação completa dentro do prazo estabelecido implica a perda da vaga, que será destinada ao próximo candidato classificado, conforme as regras do processo seletivo. A convocação para a segunda opção de curso ocorrerá somente após o esgotamento da chamada de todos os candidatos aptos na primeira opção.

Mais informações estão disponíveis no Manual do Candidato, no site vestibular.fatec.sp.gov.br. Dúvidas podem ser esclarecidas pela Central do Candidato, pelos telefones (11) 3471-4103, para a Capital e Grande São Paulo, e 0800-596-9696, para as demais localidades.

