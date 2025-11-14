Fatec São Carlos prorroga inscrições do Vestibular até 14 de novembro

A Faculdade de Tecnologia (FATEC) de São Carlos prorrogou o prazo de inscrição para o Vestibular 2026. Os interessados têm até quinta-feira, 14 de novembro, para garantir a participação no processo seletivo.
A FATEC São Carlos oferece quatro cursos gratuitos de nível superior, todos com duração de três anos e voltados para o mercado de trabalho: Gestão de Recursos Humanos, Gestão Empresarial, Gestão da Produção e Big Data.
Os cursos são ministrados no período noturno, o que permite conciliar estudos e trabalho, e contam com excelente reputação acadêmica, professores qualificados e parcerias com empresas da região. A formação tecnológica da FATEC prepara o aluno para atuar com eficiência, inovação e visão empreendedora.
Datas importantes
Prazo final para inscrição: 14 de novembro de 2026
Prova: 15 de dezembro de 2026
Divulgação da lista de classificação: janeiro de 2027
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site:
As inscrições encerram amanhã. Essa é a oportunidade ideal para quem busca uma formação pública, gratuita e de qualidade reconhecida no ensino superior tecnológico.
Canais de atendimento e suporte
Telefone: (16) 3368-4099
E-mail: fatec.saocarlos@fatec.sp.gov.br
Endereço: Av. Trabalhador São-carlense, 1640 – Vila Prado – São Carlos