sábado, 27 de setembro de 2025
Educação

Fatec São Carlos abre inscrições para o Vestibular 2026

Cursos gratuitos e de curta duração oferecem alta empregabilidade em áreas estratégicas

27 Set 2025
Fatec abre inscrições para vestibular 2026 - Crédito: Divulgação

A Fatec São Carlos, referência em ensino superior tecnológico, está com inscrições abertas para o Vestibular Fatec 2026. A unidade oferece graduações gratuitas, noturnas e com duração de apenas três anos, voltadas para a formação prática e com alta inserção no mercado de trabalho.

Os cursos disponíveis são:

  • Gestão de Recursos Humanos (GRH)

  • Gestão Empresarial (GE)

  • Gestão da Produção Industrial (GPI)

  • Big Data para a Indústria (BDI)

Segundo a instituição, as graduações abrem portas para carreiras em gestão, liderança e inovação, além de possibilitar acesso a programas de pós-graduação, especialização e mestrado. O corpo docente é composto por mestres, doutores e especialistas com ampla experiência acadêmica e de mercado.

A Fatec e o Centro Paula Souza são reconhecidos nacionalmente pela tradição e credibilidade. O diploma de nível superior permite ainda participação em concursos públicos, ampliando as oportunidades profissionais dos formandos.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pelo site oficial vestibularfatec.com.br. As vagas são limitadas.

Últimas Notícias