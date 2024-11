Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Farmácia municipal - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio do Departamento de Assistência Farmacêutica, informa que apesar do Ponto Facultativo decretado, pela Prefeitura, nesta sexta-feira (01/11), as farmácias da Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) dos bairros Cidade Aracy, Redenção, Itamaraty/São Rafael e Santa Felicia estarão abertas e atendendo normalmente a população, das 7h30 às 16h30.

Leia Também