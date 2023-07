Farmácias de Alto Custo e judicial irão atender em horário diferenciado durante jogos da seleção feminina

Idoso é atendido na farmácia de Alto Custo - Crédito: Whatsapp SCA

A Secretaria Municipal de Saúde informa que, em função do ponto facultativo decretado pela Prefeitura durante os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo de futebol feminino, as farmácias de Alto Custo e judicial atenderão o público em horário diferenciado na próxima segunda-feira (24/07).

A farmácia judicial, que normalmente recebe a população no período da manhã, trabalhará excepcionalmente nesta segunda-feira (24/07) das 11h30 às 15h, enquanto a farmácia de Alto Custo terá seu expediente das 11h30 às 14h.

Além disso, na quarta-feira (26/07), a farmácia do Centro de Atendimento de Infecções Crônicas (CAIC) não terá atendimento ao público ao longo do dia, para que seja feita a contagem de estoque.

