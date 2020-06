Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Gestão e Cuidado Ambulatorial (DGCA), comunica aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que utilizam a farmácia do Centro Municipal de Especialidades para a retirada de medicamentos controlados, mudança no horário de atendimento. A partir desta sexta-feira (26/06) a unidade realizará a dispensação de medicamentos das 7h às 14h.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também