Farmácia de Alto Custo de São Carlos distribui mais de 160 tipos de medicamentos

A Farmácia de Alto Custo de São Carlos, vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS), realiza atualmente a dispensação de mais de 160 tipos de medicamentos, voltados ao tratamento de doenças crônicas, raras e de alta complexidade. Os medicamentos seguem os 96 Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

A aquisição e entrega dos medicamentos são de responsabilidade do Governo do Estado de São Paulo, por meio do Departamento Regional de Saúde (DRS-III) de Araraquara. Já a Prefeitura de São Carlos fornece a estrutura física e a equipe profissional responsável pelo atendimento aos usuários.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, essa política pública tem papel essencial na vida de milhares de pessoas. “Estamos falando de medicamentos de valor elevado, ou que, devido à necessidade de uso contínuo, acabam se tornando inacessíveis para a maior parte da população. Esse serviço garante o acesso gratuito a tratamentos que salvam vidas e assegura mais dignidade às famílias, independentemente da sua condição econômica”, afirma.

A Farmácia de Alto Custo está funcionando em novo endereço: rua José Bonifácio, nº 889, no Centro, em frente ao Fórum Trabalhista. A nova sede conta com nove guichês de atendimento, equipe formada por farmacêuticos e técnicos em farmácia, além de estrutura mais ampla e confortável, tanto para usuários quanto para servidores.

Além da Farmácia de Alto Custo, o local também abriga a Farmácia de Processos Judiciais, destinada à entrega de medicamentos concedidos por decisões da Justiça. “O atendimento agora é realizado de forma separada, com salas e guichês distintos para cada serviço, o que melhora significativamente o fluxo e reduz o tempo de espera”, explica o diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica, José Vítor Bassetto.

Atualmente, são realizados de 300 a 350 atendimentos por dia, o que representa cerca de 6 mil usuários ao mês. A Farmácia Judicial realiza entre 40 e 50 atendimentos diários.

Para ter acesso aos medicamentos de alto custo, o paciente deve apresentar laudo médico e receita com a indicação do remédio e da patologia. Também é necessário portar o Cartão Nacional de Saúde (SUS), que pode ser emitido em qualquer unidade básica de saúde do município.

Os medicamentos fornecidos fazem parte da chamada Atenção Secundária à Saúde e são indicados para casos que envolvem tratamentos mais complexos, doenças raras ou quando não há resposta aos medicamentos tradicionais.

Todos os brasileiros atendidos pelo SUS têm o direito de solicitar esses medicamentos quando são essenciais para o tratamento e para a preservação da saúde e qualidade de vida.

O horário de funcionamento da Farmácia de Alto Custo é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 14h para retirada de senhas.

