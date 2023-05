SIGA O SCA NO

UBS Redenção - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a farmácia da UBS Redenção funcionará das 7h30 às 12h nesta sexta-feira (26/05), ficando o atendimento suspenso no período da tarde para mudança de sala, com retomada da dispensação de medicamentos no horário habitual na próxima segunda-feira (29/05).

As demais atividades da UBS Redenção, como realização de consultas, procedimentos de enfermagem e vacinação, serão realizadas normalmente nesta sexta (26).

