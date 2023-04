Farmácia da UBS Redenção estará aberta no feriado de Tiradentes

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a farmácia da Unidade Básica de Saúde (UBS) Redenção estará aberta ao público para retirada de medicamentos neste feriado de Tiradentes, 21, em plantão a ser realizado das 8h às 14h.

A medida acontece em função do período em que as demais farmácias do município estarão fechadas por conta do feriado em questão. Sendo assim, a população que não puder aguardar até a segunda-feira, 24, para a retirada de medicamentos poderá acessar a UBS Redenção no dia e horário mencionado a fim de seguir sendo terapeuticamente assistida pelo município.

