Farmácia Alto Custo muda de endereço a partir de 30 de junho

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o horário de funcionamento será mantido: segunda a sexta-feira, das 7h30 às 14h para retirada de senhas, com atendimento até as 17h.

Para viabilizar a mudança — que inclui a transferência de móveis, equipamentos, reinstalação de sistemas e telefonia — a unidade atual, localizada na avenida São Carlos, nº 991, estará fechada nos dias 26 e 27 de junho (quinta e sexta-feira). O atendimento será retomado no novo endereço na segunda-feira, 30.

A Farmácia de Alto Custo é responsável pela dispensação de medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento de doenças crônicas, raras e de alta complexidade. Esses medicamentos são adquiridos e entregues pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio do Departamento Regional de Saúde (DRS-III) de Araraquara, e distribuídos localmente pela prefeitura.

Além da Farmácia de Alto Custo, o novo local também abrigará a Farmácia de Processos Judiciais, que atende pacientes com medicamentos obtidos via ações judiciais. O atendimento será realizado em espaços separados, com salas e guichês distintos.

Atualmente, a farmácia atende de 300 a 350 pessoas por dia, chegando a cerca de 6 mil atendimentos mensais, além de outros 40 a 50 atendimentos por dia relacionados às ações judiciais.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, a mudança representa um avanço. “A nova estrutura vai proporcionar mais conforto aos usuários e melhores condições de trabalho aos servidores”, afirmou. O secretário também destacou que a Prefeitura é responsável pelo espaço físico e pelos profissionais, enquanto o Estado fornece os medicamentos.

O novo prédio contará com nove guichês de atendimento e equipes compostas por farmacêuticos e técnicos de farmácia, com o objetivo de agilizar o atendimento e evitar filas.

O prefeito Netto Donato destacou que, mesmo com as medidas de contenção de gastos, a gestão continuará investindo em melhorias no atendimento à população. “Essa é uma ação importante para garantir dignidade e eficiência no acesso aos medicamentos”, concluiu.

