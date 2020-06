Fapesp oferece bolsas de pós-doutorado em mineração de dados para projeto na USP em São Carlos

Crédito: Divulgação

Estão disponíveis duas bolsas de pós-doutorado no projeto temático Mineração, indexação e visualização de grandes bases de dados em sistemas de apoio à decisão clínica (MIVisBD), coordenado pela professora Agma Traina, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos.

O projeto temático é financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), que oferece as duas bolsas de pós-doutorado. Os selecionados receberão bolsas mensais no valor de R$ 7.373,10 por 24 meses. Também terão direito a um fundo de contingência, equivalente a 15% do valor anual da bolsa, que poderá ser investido em itens diretamente relacionados às atividades de pesquisa.

Para se candidatar, é preciso ter concluído recentemente doutorado em Ciências de Computação, Engenharia de Computação, Informática ou Física Computacional, com formação em bases de dados e mineração de dados. Buscam-se candidatos com ideias inovadoras, que estejam dispostos a trabalhar na fronteira entre ciências de computação e sistemas médicos.

Os pós-doutorandos realizarão as atividades de pesquisa no Laboratório de Bases de Dados e Imagens (LaBDI) do ICMC, em conjunto com profissionais do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e do Instituto do Coração (InCor). O LaBDI tem como objetivo desenvolver pesquisas de ponta e estratégias experimentais que resultem em materiais e protótipos pioneiros e nas publicações de artigos de alto impacto. O laboratório possui uma excelente infraestrutura e uma equipe multidisciplinar para colaborar no estudo.

Os interessados devem enviar e-mail, até 10 de julho, diretamente para a coordenadora do projeto (agma@icmc.usp.br), contendo no campo assunto a informação “Seleção para bolsa pós-doc: projeto MiVisBD” e os seguintes documentos anexados:

currículo indicando formação, produção científica e projetos dos quais participou;

duas cartas de recomendações, preferencialmente de supervisores anteriores (que podem ser enviadas diretamente pelo recomendador ao e-mail agma@icmc.usp.br

uma breve declaração de interesse de pesquisa na área do projeto, ressaltando suas habilidades relacionadas ao projeto MiVisBD.

