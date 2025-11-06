(16) 99963-6036
quinta, 06 de novembro de 2025
Cidade

Famílias recebem certificados em cerimônia na EMEB Carmine Botta

06 Nov 2025 - 15h49
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Famílias recebem certificados em cerimônia na EMEB Carmine Botta -

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal das Famílias realizou a entrega de certificados para a segunda turma de participantes do Programa Famílias Fortes, em cerimônia realizada na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Carmine Botta. O evento marcou um momento de celebração e reconhecimento pelo empenho das famílias envolvidas na construção de vínculos saudáveis e no fortalecimento da convivência familiar.
Para a secretária municipal Ana Paula Vaz, a iniciativa vai além da entrega simbólica dos certificados. “Essa cerimônia representa o fortalecimento dos laços familiares, a construção de vínculos saudáveis e o compromisso com uma comunidade mais unida e resiliente. É gratificante fazer parte não apenas da entrega de certificados, mas principalmente da união e do fortalecimento dos vínculos familiares que transformam vidas e constroem futuros melhores”, afirmou.
A secretária também parabenizou as famílias pela dedicação e entusiasmo ao longo do programa, destacando que a jornada vivida por cada grupo pode servir de inspiração para outras famílias. “Que essa jornada continue inspirando outras famílias a trilharem o caminho do diálogo, do respeito e do amor”, concluiu.
O Programa Famílias Fortes é uma das ações estratégicas da Secretaria Municipal das Famílias, voltado à promoção de relações familiares saudáveis, prevenção de comportamentos de risco e fortalecimento da rede de apoio comunitária.

Leia Também

Prefeitura convida para o lançamento da plataforma Aprova São Carlos
Cidade16h18 - 06 Nov 2025

Prefeitura convida para o lançamento da plataforma Aprova São Carlos

Prefeitura de São Carlos reforça transporte coletivo nos dias de aplicação do ENEM
Cidade16h11 - 06 Nov 2025

Prefeitura de São Carlos reforça transporte coletivo nos dias de aplicação do ENEM

Expo EJA 2025 reúne municípios da região em Mostra de Saberes e Arte em São Carlos
Cidade15h44 - 06 Nov 2025

Expo EJA 2025 reúne municípios da região em Mostra de Saberes e Arte em São Carlos

Viaduto em São Carlos será interditado, neste domingo, para lançamento de vigas
Cidade13h10 - 06 Nov 2025

Viaduto em São Carlos será interditado, neste domingo, para lançamento de vigas

Cratera interdita trecho da Avenida Comendadora Alfredo Maffei em São Carlos
Segurança12h04 - 06 Nov 2025

Cratera interdita trecho da Avenida Comendadora Alfredo Maffei em São Carlos

Últimas Notícias