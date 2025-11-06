Famílias recebem certificados em cerimônia na EMEB Carmine Botta

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal das Famílias realizou a entrega de certificados para a segunda turma de participantes do Programa Famílias Fortes, em cerimônia realizada na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Carmine Botta. O evento marcou um momento de celebração e reconhecimento pelo empenho das famílias envolvidas na construção de vínculos saudáveis e no fortalecimento da convivência familiar.

Para a secretária municipal Ana Paula Vaz, a iniciativa vai além da entrega simbólica dos certificados. “Essa cerimônia representa o fortalecimento dos laços familiares, a construção de vínculos saudáveis e o compromisso com uma comunidade mais unida e resiliente. É gratificante fazer parte não apenas da entrega de certificados, mas principalmente da união e do fortalecimento dos vínculos familiares que transformam vidas e constroem futuros melhores”, afirmou.

A secretária também parabenizou as famílias pela dedicação e entusiasmo ao longo do programa, destacando que a jornada vivida por cada grupo pode servir de inspiração para outras famílias. “Que essa jornada continue inspirando outras famílias a trilharem o caminho do diálogo, do respeito e do amor”, concluiu.

O Programa Famílias Fortes é uma das ações estratégicas da Secretaria Municipal das Famílias, voltado à promoção de relações familiares saudáveis, prevenção de comportamentos de risco e fortalecimento da rede de apoio comunitária.

