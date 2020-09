Famílias carentes são atendidas pelo “Leite Sem Fronteiras”

Famílias recebem leite e ovos: voluntárias trabalham continuamente no Leite Sem Fronteiras - Crédito: Divulgação

O projeto social Leite Sem Fronteiras continua o atendimento de famílias carentes. Na terça-feira, 1, voluntários do grupo realizaram nova ação solidária e realizaram a distribuição de 550 litros de leite e 450 dúzias de ovos.

Famílias carentes residentes no Antenor Garcia, assentamento sem-terra e Cidade Aracy receberam as doações provenientes de dois laticínios (um de São Carlos e outro de Descalvado) e um doador anônimo que forneceu os ovos.

Obedecendo todos os protocolos de segurança devido a pandemia da Covid-19 (distanciamento, álcool em gel e máscaras), os voluntários do Leite Sem Fronteiras realizaram as doações de porta em porta nas respectivas residências, com o intuito de evitar aglomerações.

