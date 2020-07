Familiares terão apenas 1h para se despedir de parente falecido em São Carlos

Cemitério Nossa Senhora do Carmo em São Carlos - Crédito: Arquivo/SCA

As regras serão endurecidas para quem for se despedir do ente querido que partiu em São Carlos, mesmo que a causa da morte não tenha sido por Covid-19. A partir de agora a cerimônia não poderá ultrapassar 1h.

O decreto municipal é de março, mas só a partir de hoje a regra passa a ser aplicada devido a notificações da Vigilância Epidemiológica sobre grande aglomeração de pessoas nos velórios.

Também não são indicados fornecimento de cafés ou outros alimentos no interior das salas de velórios.

Só será permitida a presença de 10 pessoas usando máscaras dentro das salas. Para isso será usado um controlador de acesso.

As novas regras passam a valer para qualquer tipo de velório, seja em igrejas ou na residência.

